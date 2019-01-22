Biyonik kollu keman virtüözü

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Geçirdiği kaza nedeniyle kolunu kaybeden Japon hemşire Manami İto'nu n biyonik kolla keman çalma başarısı takdir topluyor.Manami İto, 2004'te geçirdiği trafik kazasını sonucu sağ kolunu kaybetti. İlk protez kolunu almaya giden genç kadın, oradaki ampute sporculardan çok etkilendi. Kaza nedeniyle hayata küsmeyen engelli sporcu ve sanatçıların başarılarından ilham alan İto, eğitimine devam ederek sertifikalı hemşire oldu. Manami İto, hayallerinin peşinden koşarak çok sevdiği müziğe ve spora yöneldi. 2007'de yüzmeye ba��layan İto, 2008'de Pekin'de düzenlenen Paralimpik Olimpiyatları'nda 200 metre yarışında dördüncü, 2012'de Lonra Paralimpik Olimpiyatları'nda ise sekizinci olmayı başardı. Bununla da kalmayan genç kadın, keman çalmaya yoğunlaşarak kısa sürede başarılı bir keman virtüözü oldu. Şu an 33 yaşında olan Manami İto, iki yıl önce çok hafif ve işlevsel olarak özel tasarlanmış yeni biyonik koluyla Japonya'nın tek kollu virtüözü olarak birçok yerinde konser veriyor.