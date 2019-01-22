Kerç Boğazı'nda ölü sayısı 14'e çıktı!

Kerç Boğazı'nda yanan iki gemide hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e çıktı. 6 kişi aranıyor. Kurtarılanlar arasında 8 Türk'ün bulunduğu belirtiliyor.

Krasnodar'ın Kerç Boğazı'na 13 mil açıkta Tanzanya bayraklı bir gemide çıkan yangın diğer gemiye sıçramıştı. Her iki gemide bulunan 16'sı Türk, 15'i Hindistan uyruklu mürettebat ise gemilerden atlayarak kurtulmaya çalışmıştı. Rusya Ulaştırma Bakanlığı, yaptığı açıklamada olayda 10 mürettebatın hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Son dakika: Rusya'da Kerç Boğazı'nda 2 gemi alev aldı

INTERFAX: GEMİLER ARASINDA YAKIT NAKLİ SIRASINDA PATLAMA MEYDAN GELDİ

Interfaks ajansı, gemilerden birinden diğerine yakıt aktarırken patlama meydana geldiğini yazdı, Ajans, patlamanın 'güvenlik prosedürlerinin ihlali' nedeniyle olmuş olmasından şüphelenildiğini yazdı.