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'ndaki faciadan kurtulan 'in isimleri belli oldu

'nda meydana gelen kazadan kurtulan Türklerin isimleri belli oldu. O isimler; Ozan Güleç, Eren Köklü, Alper Boyyapan, Tolga Görgülü.. Eralp Akat, Emre Şen, Ali Karaoğlu, Tamer Yankı...

Giriş Tarihi: 22.1.2019 16:13 Güncelleme Tarihi: 22.1.2019 16:24
Kerç Boğazı'ndaki faciadan kurtulan Türkler'in isimleri belli oldu

Kerç Boğazı'nda alev alan iki gemide yangın söndürme çalışmaları devam ederken, hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Gemilerdeki 8 Türk denizcinin kurtarıldığı bildirildi. Türk denizcilerin isimleri:

Ozan Güleç, Eren Köklü, Alper Boyyapan, Tolga Görgülü.. Eralp Akat, Emre Şen, Ali Karaoğlu, Tamer Yankı...

HER İKİ GEMİDEN TOPLAM 8 TÜRK VATANDAŞI KURTARILDI

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Moskova Basın Müşavirliği tarafından AA muhabirine yapılan açıklamada, iki gemide toplam 31 mürettebatın bulunduğu, her iki gemiden toplam 8 Türk vatandaşının kurtarıldığı belirtildi.

Kurtarılan Türk vatandaşlarının sağlık durumlarının iyi olduğunun kaydedildiği açıklamada, "Vefat edenler arasında vatandaşlarımızın da bulunduğu bilgisi intikal etmekle birlikte, net sayının teyidi beklenmektedir.

Rus makamlarından alacağımız ilave bilgileri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

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Kerç Boğazı'ndaki faciadan kurtulan Türkler'in isimleri belli oldu
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