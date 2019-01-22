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'da trafo patladı, 100 işçi mahsur kaldı

'nın Mitroviça kentinde Trepça Maden Ocağı’nda elektrik trafosunun patlaması 100 işçi içeride mahsur kaldı. sonrası trafo yakınında bulunan bazı işçiler yaralandı. İçeride mahsur kalan işçileri bölgeye sevk edilen itfaiye görevlileri ve arama kurtarma görevlileri tahliye ediyor.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 22.1.2019 19:21 Güncelleme Tarihi: 22.1.2019 19:33
Kosova'da maden ocağında trafo patladı, 100 işçi mahsur kaldı

Olay öğle saatlerinde meydana geldi. Ana kapının arkasındaki trafonun patlaması sonrası ocakta elektrikler gitti. Patlama sonrası trafo yakınında bulunan bazı işçiler yaralandı. İçeride mahsur kalan işçileri bölgeye sevk edilen itfaiye görevlileri ve arama kurtarma görevlileri tahliye ediyor. Şu ana kadar 29 işçinin çıkarıldığı belirtildi. Trafonun hemen girişte olması ve dumanların dışarı rahatlıkla çıkması neden ile büyük bir faciadan dönüldüğü belirtiliyor.

Olayda yaralanan 3 işçi Priştine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Stantrg İşçileri Sendika Başkanı Shyqyri Sadiku, "Madencilerin tahliyesi sürüyor, içeride mahsur kalan 100 madenci yavaş yavaş tahliye ediliyor. Mahsur kalan arkadaşlarımızın sağlık durumları iyi. Trafo patlaması sonrası Mitroviça'da da elektrikler kesilmiş durumda" dedi.

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Kosova'da maden ocağında trafo patladı, 100 işçi mahsur kaldı
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