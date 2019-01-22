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Cumhurbaşkanı 'ye gelecek

, Cumhurbaşkanı 'ın davetlisi olarak 23-24 Ocak'ta Türkiye'de temaslarda bulunacak. Söz konusu ziyaret, 'dan Türkiye'ye Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret olacak.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 22.1.2019 17:57
Malta Cumhurbaşkanı Türkiye'ye gelecek

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, resmi ziyaret sırasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Malta ile Türkiye arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, çeşitli alanlarda iş birliğinin güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ayrıca, Türkiye'nin Avrupa Birliği ilişkileri ve üyelik süreci ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Ayrıca Malta Cumhurbaşkanı Preca'nın 23 Ocak'ta İstanbul'da Türkiye-Malta İş Konseyi toplantısına katılarak, iki ülkenin önde gelen iş çevreleri ve yatırımcılarıyla bir araya geleceği öğrenildi.

Söz konusu ziyaretin, Malta'dan Türkiye'ye Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret olacağı kaydedildi.

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Malta Cumhurbaşkanı Türkiye'ye gelecek
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