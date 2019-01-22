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fenomeni kayalıklardan düştü, 28 saat sonra...

Bikinili dağcı olarak bilinen ünlü instagram fenomeni 'ın en yüksek dağı olna 'na tırmandı. Burada bir dağ geçidine düşen Wu yardım beklerken 28 saat sonnda... Bikinili dağcı olarak da bilinen fenomeni Gigi Wu, Tayvan'ın en yüksek dağı olan Yushan Dağı'na tırmanmak için çıktığı yolculukta bir dağ gecidine düştü. Yaraları nedeniyle düştüğü yerde mahsur kalan Wu'nun donarak öldüğü bildirildi

Giriş Tarihi: 22.1.2019 11:45 Güncelleme Tarihi: 22.1.2019 12:08
Sosyal medya fenomeni kayalıklardan düştü, 28 saat sonra...

Sosyal medyada fenomen olan ve 'bikinili dağcı' olarak bilinen Tayvanlı Gigi Wu, çıktığı son doğa yürüyüşünde hayatını kaybetti.

36 YAŞINDAKİ WU'NUN DONARAK ÖLDÜĞÜ DÜŞÜNÜLÜYOR

Yushan Ulusal Parkı'nda Tayvan'ın en yüksek dağına çıkmak için yola koyulan Wu'nun, bir dağ geçidinden düştüğü ve sıkıştığı noktadan yaraları nedeniyle çıkamadığı belirtildi. Acil servisi arayarak yardım isteyen Wu, kötü hava koşulları nedeniyle 28 saat süren kurtarma çalışmaları sonrasında cansız halde bulundu.

ARKADAŞLARI İLE İDDİAYA GİRİP...

Wu, tırmandığı zirvelerden paylaştığı bikinili fotoğraflarla sosyal medyada ün kazanmış, 2018 yılında verdiği bir röportajda bu fikri bir arkadaşıyla girdiği iddia sonrasında edindiğini belirtmişti.

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Sosyal medya fenomeni kayalıklardan düştü, 28 saat sonra...
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