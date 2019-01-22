Sosyal medya fenomeni kayalıklardan düştü, 28 saat sonra...

Sosyal medyada fenomen olan ve 'bikinili dağcı' olarak bilinen Tayvanlı Gigi Wu, çıktığı son doğa yürüyüşünde hayatını kaybetti.

36 YAŞINDAKİ WU'NUN DONARAK ÖLDÜĞÜ DÜŞÜNÜLÜYOR

Yushan Ulusal Parkı'nda Tayvan'ın en yüksek dağına çıkmak için yola koyulan Wu'nun, bir dağ geçidinden düştüğü ve sıkıştığı noktadan yaraları nedeniyle çıkamadığı belirtildi. Acil servisi arayarak yardım isteyen Wu, kötü hava koşulları nedeniyle 28 saat süren kurtarma çalışmaları sonrasında cansız halde bulundu.

ARKADAŞLARI İLE İDDİAYA GİRİP...

Wu, tırmandığı zirvelerden paylaştığı bikinili fotoğraflarla sosyal medyada ün kazanmış, 2018 yılında verdiği bir röportajda bu fikri bir arkadaşıyla girdiği iddia sonrasında edindiğini belirtmişti.