20 yaşındaki kilosunu koruyan 90’ı görüyor

BUGÜN NELER OLDU

Hollanda'dabulunan Maastricht Üniversitesi uzmanları tarafından yapılan araştırmada kadınların ileriki yaşlardaki sağlıklarını yakından ilgilendiren sonuçlar ortaya çıktı. Epidemiology and Community Health (Epidemiyoloji ve Toplum Sağlığı) adlı dergide yayınlanan araştırma kapsamında uzmanlar yaşları 68-70 yaşları arasında değişen kadınları inceledi. İncelenen kadınların 1986'dan günümüze kadar takip edildiği açıklandı. Çıkan sonuçlara göre hayatları boyunca 20 yaşındaki kilosunun üzerine en fazla 9 kilo daha ekleyen kadınların 90'lı yaşlarını görme ihtimali diğer kadınlara oranla daha fazla. Aşırı kilolu olan kadınların 90'lı yaşları görme ihtimallerinin kilosu normal olanlara göre yüzde 32 daha az olduğu belirlendi. Araştırmaya yürüten ekip, kadınlara günde ortalama 1 saat hareket etmeyi önerdi. Araştırmaya göre, amekli olduktan sonra günde 1.5 saat egzersiz yapan erkeklerin ise, 90'lı yaşlarını görme ihtimali en fazla olan erkek grubu olarak tespit edildi.