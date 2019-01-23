Başbakan Rama Dışişleri Bakanlığı görevini de üstlendi

BUGÜN NELER OLDU

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, kabinede revizyon önerisi kapsamında mecliste düzenlenen oylamada, Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı görevine getirildi. Arnavutluk Meclisi, yeni dönem çalışmaları için düzenlenen oturumda Başbakan Rama'yı Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı görevine getiren Cumhurbaşkanı kararnamesi de oylanarak kabul edildi. Rama geçtiğimiz yılın Aralık ayında kabine revizyonu kapsamında, 8 kabine üyesi yerine yeni isimler önermiş, Cumhurbaşkanı İlir Meta ise iki ismin önerisini kabul etmediğini açıklamıştı. Cumhurbaşkanın önerisini reddetmesinin ardından Başbakan Rama, Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı görevini kendisinin üsteleneceğini açıklamıştı.