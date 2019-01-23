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’nin yüzde 15’ini yaptılar

Giriş Tarihi: 23.1.2019
Gazze’nin yüzde 15’ini tampon bölge yaptılar
İsrail son 19 yılda Gazze şeridinin yüzde 15'ini, tarım arazilerinin ise yüzde 35'ini "tampon bölge" haline getirdi. Mizan İnsan Hakları Merkezi'nin raporuna göre, İsrail 2000'den itibaren Gazze'nin kuzey ve doğu sınırında tampon bölge oluşturmak için tüm doğu ve kuzey sınırı boyunca 500 metre genişliğinde alanı iş makineleriyle düzleyerek tampon bölge haline getirdi. Öte yandan İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği tank atışı sonucu 1 Filistinli şehit oldu, 1'i ağır 2 Filistinli yaralandı.
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Gazze’nin yüzde 15’ini tampon bölge yaptılar
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