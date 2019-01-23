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İran'dan flaş iddiası

ve Araştırma Merkezi Başkanı Tuğgeneral Ahmed Rıza Pordastan, ve 'nin () 7 bin terör örgütü militanını Afganistan'a yerleştirdiğini ileri sürdü.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 23.1.2019 21:36 Güncelleme Tarihi: 23.1.2019 22:04
İran'dan flaş DEAŞ iddiası

Başkent Tahran'da ordunun son 40 yılıyla ilgili düzenlenen konferansta konuşan Pordastan, bölgedeki DEAŞ varlığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Irak'ın Diyala vilayetinde DEAŞ'ın tekrar hareket halinde olduğunu belirten Pordastan, bölgedeki terörizmle mücadeleye ilişkin, "Bugün 7 bin DEAŞ'lı Suudi Arabistan ve BAE tarafından Afganistan'a yerleştirildi. Söz konusu ülkeler oyun peşinde ve emperyalist güçler de sürekli olarak onlara takviye güç gönderiyor." iddiasında bulundu.

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İran Kara Kuvvetlerinin, sınırlarda muhtemel tehlikelere karşı aralıksız yüksek kapasiteli gözetleme faaliyetlerini sürdürdüğüne dikkati çeken Pordastan, "Eğer bize karşı bir saldırıda bulunmaya yeltenirlerse yok edici cevabı alırlar. Ayrıca hava savunma birimlerimiz sınırları sürekli kontrol ediyor, ülkemizin çıkarlarına karşı bir hareketlilik olursa askerlerimize ateş açma yetkisi verildi." bilgisini paylaştı.

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İran'dan flaş DEAŞ iddiası
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