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Son dakika: 'dan açıklaması

Devlet Başkanı Maduro ile tüm diplomatik ilişkileri kestiklerini ve 'li diplomatların ülkeyi 72 saat içinde terk etmelerini istedi.

Giriş Tarihi: 23.1.2019 23:29 Güncelleme Tarihi: 23.1.2019 23:48
Son dakika: Venezuela'dan ABD açıklaması

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanımasının ardından ABD ile tüm ilişkileri kestiklerini açıkladı.

Devlet Başkanı Maduro, başkent Caracas'ta muhalefetin düzenlediği gösterilere karşı Devlet Başkanlığı Sarayı önünde toplanan destekçilerine yaptığı konuşmada, ülkesinin ABD ile siyasi ve diplomatik tüm ilişkilerini kestiğini duyurdu.

Başkan Maduro'dan flaş açıklama!

ABD'nin ülkede meşru hükümete karşı bir darbe tertiplediğini savunan Maduro, ABD'li tüm diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre tanıdı.

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Son dakika: Venezuela'dan ABD açıklaması
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