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Tatar şarkıcı sahnede hayatını kaybetti

'da bir programda sahne alan Tatar şarkıcı , şarkı söylediği sırada kalp krizi geçirip, hayatını kaybetti.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 23.1.2019 12:35 Güncelleme Tarihi: 23.1.2019 12:37
Tatar şarkıcı sahnede hayatını kaybetti

Rusya'da bir programda sahne alan Tatar şarkıcı Fania Khalilova, şarkı söylediği sırada kalp krizi geçirip, hayatını kaybetti.

Şarkıcıyı dinlemeye gelen bir seyircinin kayda aldığı görüntülerde, Tataristan ve Dimitrovgrad?da oldukça bilinen bir şarkıcı olan 53 yaşındaki Fania Khalilova'nın sahnede şarkı söylediği sırada aniden düştüğü görülüyor.

Şarkıcının aniden düşmesi üzerine sağlık ekipleri hemen ilk yardım müdahalesinde bulunsa da şarkıcının hayatını kaybettiği belirtildi. Kalp krizi sonrası hayatını kaybettiği düşünülen şarkıcının, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası anlaşılacağı belirtildi.

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Tatar şarkıcı sahnede hayatını kaybetti
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