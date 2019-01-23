Tecavüzden gözaltına alındı

BUGÜN NELER OLDU

ABD'li şarkıcı Chris Brown, Fransa'da tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı. Fransız emniyet yetkilileri, Brown ve 2 kişinin, bir kadının şikayeti üzerine önceki gün başkent Paris'te gözaltına alındıklarını açıkladı. Brown ve diğer 2 kişiyi tecavüzle suçlayan kadının, söz konusu 2 kişiden birinin Brown'un koruması olduğunu söylediği belirtildi. Sony Music ise Chris Brown'un gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yapmadı. Chris Brown, 2009'da o dönemde kız arkadaşı olan Barbadoslu şarkıcı Rihanna'ya saldırdığı suçlamasını kabul etmişti. Brown'un bu davayla ilgili gözetim altında tutulmak koşuluyla şartlı tahliye süresi 2015'te sona ermişti.