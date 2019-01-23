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Tecavüzden gözaltına alındı

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 23.1.2019
Tecavüzden gözaltına alındı
ABD'li şarkıcı Chris Brown, Fransa'da tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı. Fransız emniyet yetkilileri, Brown ve 2 kişinin, bir kadının şikayeti üzerine önceki gün başkent Paris'te gözaltına alındıklarını açıkladı. Brown ve diğer 2 kişiyi tecavüzle suçlayan kadının, söz konusu 2 kişiden birinin Brown'un koruması olduğunu söylediği belirtildi. Sony Music ise Chris Brown'un gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yapmadı. Chris Brown, 2009'da o dönemde kız arkadaşı olan Barbadoslu şarkıcı Rihanna'ya saldırdığı suçlamasını kabul etmişti. Brown'un bu davayla ilgili gözetim altında tutulmak koşuluyla şartlı tahliye süresi 2015'te sona ermişti.
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Tecavüzden gözaltına alındı
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