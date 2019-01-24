Her gün aspirin riske değmez

BUGÜN NELER OLDU

İngiltere'deyayımlanan The Daily Telegraph gazetesi, dünkü manşetinde yeni bir aspirin araştırmasına yer verdi. 50'li, 60'lı ve 70'li yaşlarındaki 164 bin 225 kişiyi inceleyen bilim insanları, düzenli aspirin kullanımının, tehlikeli kanamalarla karşılaşma ihtimalini yüzde 43 artırdığını ortaya çıkardı. Bilim insanları, doktorlar tarafından önerilmediği sürece her gün bir aspirin almanın tehlikeli olduğu uyarısında bulundu. Aspirin yıllardır doktorlar tarafından hastalara yazılan bir ilaç. Fakat doktorlar hastanın durumuna göre ilacın kanı sulandırmasının faydasını ve riskini hesaplayarak bu ilacı veriyor. İnsanların kendi başlarına aspirin alması durumunda ise böyle bir değerlendirme yapmalarının mümkün olmadığı ifade edildi.