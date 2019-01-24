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Son dakika: Maduro’dan , ve ’e teşekkür

Devlet Başkanı , Venezuela Ulusal Meclis Başkanı ve muhalif lider Juan Guaido’nun kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesi karşısında verdikleri destek için , ve ’e teşekkür etti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.1.2019 03:37 Güncelleme Tarihi: 25.1.2019 03:49
Son dakika: Maduro’dan Türkiye, Rusya ve Çin’e teşekkür

Sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela'nın yalnız olmadığını vurgulayan Maduro, şu ifadeleri kullandı:

"Rusya, Çin, Türkiye ile diğer hükümetler ve dünya halklarına, Venezuela'nın yasal olarak kurulmuş hükümetine verdikleri sağlam destek açıklamalarından dolayı müteşekkirim. Kararlı desteğe teşekkürler."

Venezuela'da önceki gün muhalefet ve iktidar yanlılarının düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclis Başkanı Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'in balkonundan binlerce Venezuelalıya seslenmiş, ABD ile tüm ilişkileri kestiğini ve bu ülkenin diplomatlarına Venezuela'yı terk etmeleri için 72 saat süre tanıdığını açıklamıştı.

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Son dakika: Maduro’dan Türkiye, Rusya ve Çin’e teşekkür
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