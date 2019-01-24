Son mesajı kan dondurdu: Uçak dökülüyor dağılacak gibi

BUGÜN NELER OLDU

Fransa'nın Nantes kulübünden Premier Lig ekibi Cardiff City'ye transfer olan Emiliano Sala'yı İngiltere'ye götüren Piper PA-46 Malibu model uçak, pazartesi gecesi Manş Denizi üzerinde radardan kayboldu. Uçağa ulaşmak için arama çalışmaları başlatılmasına rağmen uçağa dair herhangi bir iz bulunamadı. Umutlu bekleyişler sürerken futbolcunun WhatsApp'tan arkadaşlarına ve ailesine gönderdiği mesajda "Uçak parçalara ayrılacak gibi. Eğer benden 1.5 saate haber alamazsanız, sebebini biliyorsunuz. Beni bulmak için birini gönderirler mi bilmiyorum, çünkü bulamazlar. Korkuyorum" dediği öğrenildi. Bu haberin hemen ardından Arjantin gazetesi Ole'nin yayımladığı Sala'ya ait sesli mesajda "Merhaba küçük kardeşlerim, nasılsınız? Ben yorgunluktan ölüyorum. Bugün işlerimi halletmek için Nantes'taydım. İşlerim bitmek bilmiyor. Cardiff'e gitmek için uçağa bindim, uçak sanki dağılacak gibi duruyor. Eğer 1.5 saat içinde benden bir daha haber alamazsanız... Beni aramak için birilerini yollayacaklar mı bilmiyorum çünkü beni bu durumda bulamazlar... Gerçekten korkuyorum" ifadeleri yer aldı.28 yaşındaki Arjantinli golcü, cumartesi günü 15 milyon sterlin ücretle Nantes kulübünden Cardiff'e transfer olmuştu. En son Twitter hesabından bir paylaşım yapan Sala, eski takım arkadaşlarıyla çekilmiş fotoğrafını "Hoşça kalın" notunu düşerek paylaşmıştı. Fransız sivil havacılık yetkilileri Sala dışında bir kişinin daha bulunduğu küçük uçağın Channel Adaları üzerinde kaybolduğunu doğrulamıştı. Futbolcuya ulaşmak için beş uçak ve iki kurtarma teknesinin katıldığı arama çalışması kısa süreli bir aranın ardından dün sabah tekrar başlatıldı.