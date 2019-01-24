Suriye’de DEAŞ’ın elinde iki mezra kaldı

BUGÜN NELER OLDU

ABD Başkanı Donald Trump'ın 19 Aralık'ta ülkesinin askerlerini Suriye'den çekeceğini açıklaması ve 16 Ocak'ta DEAŞ'ın Münbiç'te 4 ABD askerini öldürmesinin ardından Washington yönetimi terör örgütüne karşı operasyonlarını artırdı. ABD'nin hava operasyonlarını artırmasının ardından terör örgütü DEAŞ elindeki son köyü de kaybetti. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre çatısını bir diğer terör örgütü YPG'nin oluşturduğu SDG, Suriye - Irak sınırında bulunan Baghouz köyünü de DEAŞ'tan geri aldı. Açıklamaya göre militanların elinde artık sadece iki mezra, birkaç meyve bahçesi ve sulama alanları kaldı. Bu alanların da 10 kilometrekareye tekabül ettiği kaydedildi.Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin bildirdiğine göre büyük bir çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 4 bin 900 sivil DEAŞ'ın elindeki bölgeden çıkarıldı. Salı gününden bu yana da en az 470 DEAŞ'lı militanın silah bırakarak teslim olduğu bildirildi. Şimdiye kadar sadece 2014'te Irak'ın Musul kentinde bir kez ortaya çıkan DEAŞ lideri Bağdadi'nin nerede olduğu hakkında ise bir açıklama yapılmadı.Terör örgütü DEAŞ, Suriye'de varlık gösterdiği son alanlardan da çekilirken, ABD'nin daha önce DEAŞ'lıları Türkiye ve Avrupa topraklarına yönlendiren YPG/PKK'ya yine göz yumup yummayacağı merak ediliyor. Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde dün yüzlerce DEAŞ'lı terörist, ABD güçlerine teslim oldu. ABD, teröristleri, terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Ömer petrol sahasında bulunan üssüne nakletti. Bu gelişmenin ardından yüzlerce teröristin akıbeti tartışma konusu oldu.