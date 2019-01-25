ABD Venezuela'nın petrol gelirini muhalif lidere aktarmaya çalışıyor

Steve Holland / Brian Ellsworth

WASHINGTON/CARACAS, 25 Ocak (Reuters) - ABD'nin, Venezuela'nın petrol gelirinin, Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'ya değil, kendi başkanlığını ilan eden muhalif Juan Guaido'ya aktarılması için çaba gösterdiği açıklandı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton dün gazetecilere yaptığı açıklamada, giderek yalnızlığa itilen Maduro'ya para gitmemesi için çaba gösterdiklerini söyledi ve "Bugün gayrimeşru Maduro rejiminin gelir kaynaklarına erişimini kesmeye uğraşıyoruz" dedi.

Ayrıntıları bilinmese de, bu açıklama Washington'un geleneksel diplomatik önlemlerin ötesine geçerek, zaten çok ağır bir ekonomik çöküş yaşayan Maduro hükümetinin nakit kaynaklarını kesmeye hazır olduğunu gösteriyor.

Bu adım Çarşamba günü Washington ve bazı bölge ülkelerinin desteğiyle kendisini başkan ilan ederek yemin eden Guaido için önemli bir destek sayılabilir.

Bolton, "Juan Guaido'yu geçici anayasal cumhurbaşkanı olarak tanıdığımız için, bununla uyumlu olarak gelirlerin artık yasal hükümete gitmesinin doğru olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Bolton bu sürecin çok karmaşık olduğunu ve nasıl işleyeceği konusunda çalışmaların henüz tamamlanmadığını belirtti. Venezuela enformasyon bakanlığı bu konuda yorum talebine karşılık vermedi.

Guaido ise Univision televizyonuyla yaptığı söyleşide, bu durumun "Maduro için sonun başlangıcı" olduğunu ve Maduro üzerindeki baskıyı artırmak için insani yardım güvencesi sağlamak ve yeni ekonomik önlemleri devreye sokmak için çalışacağını söyledi.

Açıklanmayan bir adresten yaptığı konuşmada Guaido, insani yardımın sağlanması ve seçimlerin en kısa zamanda yapılması için çalışacağını söyledi Guaido, "Önümüzdeki görev serbest seçimlerin yapılmasını sağlamaktır; seçimlerin en kısa zamanda yapılmasını istiyoruz. Ama biz bir diktatörlükte yaşıyoruz" dedi.