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'nin saldırılarındaki sivil kayıplar soruşturuluyor

'nin, 'ın Helmand iline bağlı Sangin ilçesinde Afgan kuvvetlerine destek amaçlı düzenlediği ve çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği iddia edilen hava saldırıları, öncülüğündeki Karargahı tarafından incelemeye alındı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.1.2019 23:38
ABD'nin Afganistan saldırılarındaki sivil kayıplar soruşturuluyor

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Kararlı Destek Operasyonu Sözcüsü Üsteğmen Ubon Mendie, "Afganların öncülüğünde Helmand'ın Sangin ilçesine yönelik operasyona ABD askeri danışmanları ve koalisyon hava saldırılarıyla destek verildi." ifadesini kullandı.

Operasyonda, Taliban'a ait olduğu iddia edilen el yapımı 23 patlayıcının imha edildiğini ve Taliban mensuplarıyla çatışmaların sürdüğünü belirten Mendie, sivil kayıp iddialarına konu olan hava saldırılarını incelediklerini açıkladı.

Saldırılarla ilgili haberlerde, 16 kişilik bir ailenin tüm fertlerinin öldüğü, onlarca kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Afganistan'ın Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai de söz konusu saldırıları kınamış ve ABD'ye, Afgan köylerini bombalamaktan ziyade çabalarını, barışa sarf etmesi çağrısında bulunmuştu.

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ABD'nin Afganistan saldırılarındaki sivil kayıplar soruşturuluyor
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