Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Afganistan'da FETÖ'ye ait okullara baskın

'da 'ye ait okullara baskın

'da güvenlik güçleri Fetullahçı Terör Örgütüne () ait Mezar-ı Şerif'te erkek ve kız ile Herat kız liselerine baskın düzenledi ve yönetimlerini devraldı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.1.2019 14:09 Güncelleme Tarihi: 25.1.2019 14:21
Afganistan'da FETÖ'ye ait okullara baskın

Afganistan'da güvenlik güçleri Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) ait Mezar-ı Şerif'te erkek ve kız ile Herat kız liselerine baskın düzenledi ve yönetimlerini devraldı.

FETÖ mensuplarının kışkırttığı öğrencilerin engellemeye çalışmasına rağmen, güvenlik güçleri mahkeme kararıyla okullara operasyon düzenledi ve devir işlemleri başlatıldı.

Afgan yetkililer, söz konusu 3 okulun yönetiminin en kısa zamanda Türkiye Maarif Vakfına (TMV) devredileceğini açıkladı.

FETÖ OKULLARININDEVRİ İLE İLGİLİ ANLAŞMA İMZALANMIŞTI!

Bu okullara ilaveten Afganistan'ın başkenti Kabil ile Herat, Mezar-ı Şerif, Kandahar, Nangarhar ve Cüzcan vilayetlerinde bulunan FETÖ'ye ait 12 okuldan 6'sı TMV'ye devredilecek.

İki ülkenin eğitim bakanlarınca 26 Şubat 2018'de FETÖ okullarının devriyle ilgili anlaşma imzalanmıştı.

FETÖ'cü askerler TicToc üzerinden de haberleşmiş

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Afganistan'da FETÖ'ye ait okullara baskın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN