İngiltere’de mağazadan alınan çorapta insan kemiği bulundu

Essex polisi, Primark'ın Colchester mağazasından alınan bir çift çoraptaki insana ait olduğu sanılan kemiğin yakında meydana gelen bir olaydan kaynaklanmadığını, kemiğin çevresinde deri parçası veya başka bir maddenin bulunmadığını belirterek araştırmalarının sürdüğünü kaydetti. İlave testler yapılmadan polisin, kemiğin cinsi ve yaşı konusunda kesin bir kanıya varamayacağı belirtildi.

Polis, Primark mağaza yetkilileri ile birlikte araştırmayı sürdürdüklerini, onların da tedarikçi fabrikada araştırma yaptığını söyledi. Primark sözcüsü, "Bu konuyu ciddiye alıyoruz. Çorapların imal edildiği tedarikçi fabrikada bir araştırma yaptık. Olayın fabrikada meydana geldiğini gösteren herhangi delil bulunamadı. Bu yüzden, büyük bir ihtimalle söz konusu kemik çorabın içerisine bilinmeyen bir sebep herhangi bir kişi tarafından konulmuş olabilir" dedi.

Essex polisi, içerisinde kemik bulunan çorabın Primark'ın Colchester mağazasından 10 Aralık 2018'de satın alınd��ğını olayın kendilerine 2 Ocak 2019'da bildirildiğini kaydetti.

Primark'ın sözcüsü fabrikanın diğer perakendecilere de mal temin ettiğini, geçmişte aynı fabrika hakkında asılsız olduğu ortaya çıkan iddialar olduğunu geçen yıllarda birkaç kere denetimden geçtiğini söyledi. Sözcü, "Primark olarak, üründe bulunan maddeden kaynaklanan üzücü olaydan dolayı müşterimizden içtenlikle özür diliyoruz" dedi.