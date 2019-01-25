Kerç’te Titanık kâbusu yaşadılar

BUGÜN NELER OLDU

Kerç Boğazı'nda yangın çıkan iki gemide yaşananlar, 1912'de bin 500 kişinin hayatını kaybettiği Titanik faciasını aratmadı. Tanzanya bayraklı "Candy" ve "Maestro" isimli gemilerdeki patlamanın ardından çıkan yangında denizciler dehşeti yaşadı. İki gemide bulunan 16 Türk mürettebattan 8'i sağ kurtarıldı, 4'ü ise halen aranıyor.Faciadan sağ çıkan 3. Kaptan Eren Köklü, telefonla ulaştığı ailesine, gemiden atlayarak hayatta kaldığını anlattı. Köklü'nün ablası Sedem Yeşilgün, "Sabah konuştuk. Kerç'te bir hastanedeymiş. 'Gemiden atlayıp kurtuldum, birkaç çiziğim var sadece' dedi" ifadesini kullandı. Sağ kurtulanlardan Stajyer kaptan Tamer Yankı Coşar, "Patlamanın etkisi ile denize uçtuk, donmak üzereyken kurtarıldık. Denizde yanan arkadaşımın montunu çıkardım" dedi.4.7 bin tonluk sıvılaştırılmış doğalgazı Rusya'nın Kuban Limanı'na taşınması sırasında Kerç Boğazı'nda 21 Ocak'ta meydana gelen kazada 4 Türk vatandaşı hayatını kaybetti. Kazadan kurtulan 3. Kaptan Eren Köklü ailesini arayarak, "Gemiden atladık, öyle kurtulduk" dedi. Abla Sedem Yeşilgün, "Sabah telefonla kısa bir konuşma yapabildik. Gemi yanınca denize atlayıp kurtulmuşlar. 'Ufak tefek çizikler var' dedi. Kerç'te bir hastanede olduklarını ve durumunun iyi olduğunu söyledi" diye konuştu.Gemide stajyer kaptan olan ve hayatta kalmayı başaran Tamer Yankı Coşar'ın babası Yaşar Coşar, SABAH'a oğlunun yaşadıklarını şöyle anlattı: "O buz gibi suda 2.5 saat yüzmüş. 4 arkadaş birbirlerine sarılmışlar. 'Hipotermi olmamıza 10 dakika kala kurtarıldık' dedi. Denizde yanan arkadaşın, montunu çıkarırken elinin yandığını, birlik olup 4 arkadaşlarını kurtardığını söyledi."