Maduro’ya darbe girişimine isyan

BUGÜN NELER OLDU

Dünyanın en geniş petrol rezervlerine sahip ülkesi Venezuela'da ABD'nin desteklediği askeri darbe girişimlerinin başarısız olmasının ardından şimdi de diplomatik darbe senaryosu devreye sokuldu. Son seçimi yüzde 68 oyla kazanan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun önceki gün kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmesiyle ülkede siyasi gerilim başladı. ABD, Fransa ve AB ile bazı bölge ülkeleri Guaido'yu tanıdıklarını açıkladı. Türkiye, Meksika, Bolivya, Ekvador, Küba, İran, Rusya ve Çin gibi ülkelerden ise Maduro'ya güçlü destek mesajları gitti. Yapılan analizlerde "Venezuela, son dönemde içinde bulunduğu ekonomik ve politik bunalımları aşmak için kaynaklarını Rusya ve Çin'in erişimine açmasının ardından ABD'nin hedefi haline geldi" yorumu yapıldı.ABD, dün akşam da Venezüela'daki krizi görüşmek üzere BM Güvenlik Konseyi'ni yarın yerel saatle 09.00'da acil toplantıya çağırdığını duyurdu.DevletBaşkanı Nicolas Maduro, halkıülkedeki darbe tehlikesi karşısındauyanık ve seferber olmayaçağırdı. Maduro, yüz binlercedestekçisine yaptığı konuşmasında"Türkiye Cumhurbaşkanıbeni aradı ve Sayın Başkan, arkadaşım,ilerlemeye devam edin.Venezuela halkına da Türkiye halkının ve Cumhurbaşkanı'nın desteğinin arkalarında olduğunu söyle dedi. Bugün tarihi bir gün" ifadelerini kullandı. ABD'deki büyükelçilik ve konsolosluklarını kapatacaklarını, bütün diplomatik personelini geri çağırdığını da açıklayan Maduro, "Cumartesi günü gelecekler" dedi. Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ise ordunun Maduro'yu desteklediğini duyurdu. Venezuela'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada da "Türk halkından dayanışma bekliyoruz" denildi.Maduro ile telefonla görüştükten sonra açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Venezuela'nın iç işlerine müdahale edilmesi, uluslararası hukukun ağır bir şekilde ihlalidir" dedi. Dışişleri Bakanlığı'nın ABD'yi, olası askeri müdahale konusunda uyardığı açıklamasında ise "Böyle bir adım felaket senaryosu olur. Venezela bizim stratejik ortağımız ve böyle kalmaya devam edecek" denildi.Dışişleri Bakanlığı, "Venezuela'ya dış müdahaleye karşıyız" açıklaması yaptı.İktidar partisi SYRIZA, "Venezuela'nın meşru Devlet Başkanı Maduro'ya tam destek ve dayanışmamızı sunuyoruz" açıklaması yaptı.Maduro, ABD'li tüm diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre tanıdı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise Maduro yönetimini meşru görmediklerini, bu yüzden diplomatları çekmeyeceklerini açıkladı.Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın, Maduro'nun Mayıs 2018'de 'yasa dışı' biçimde seçilmesinin ardından ülkede demokrasinin yeniden inşasını desteklediğini söyledi.Londra hükümeti, Guaido'ya tam destek verdiğini açıkladı. İspanya ve Portekiz de ülkede 'özgür seçim yapılması' çağrısı yaptı.Venezuelahalkının dahi adını birkaç haftadır duymaya başladığı Juan Guaido'nun (35) kendisini 'devlet başkanı' ilan etmesini ilk ABD tanıdı. Guaido açıklamasını 1958'e gönderme yaparak 23 Ocak'ta yaptı. 23 Ocak 1958'de askeri diktatör Jimanez başka bir darbeyle devrilmişti.