Pilotun son mesajı: Biraz paslanmışım

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MANŞDenizi üzerinde uçağı radardan kaybolan ve günlerdir ulaşılamayan Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın pilotunun son mesajı, durumu daha vahim bir hale getirdi. Pazartesi gecesi Sala ve pilot David Ibbotson, Fransa'nın Nantes kentinden İngiltere'ye gitmek üzere yola çıktı. Ancak kısa bir süre sonra uçak ortadan kayboldu. 28 yaşındaki futbolcuyu daha önce de Galler'den Fransa'ya uçuran pilotun yolculuktan önce bir arkadaşına Facebook'tan yazdığı mesajda, "Aletli iniş sistemi (ILS) konusunda biraz paslanmışım" dediği ortaya çıktı. Önceki gün de Sala'nın arkadaşlarına gönderdiği mesajda "Uçak parçalanacakmış gibi, korkuyorum" dediği sesli mesaj yayımlanmıştı. Yetkililer, Sala ile pilota ulaşmak için çalışmaların sürdüğünü ve aramaların kıyılar üzerine odaklandığını kaydetti. Ancak şu ana kadar uçağa dair herhangi bir iz ya da bir kalıntı bulunamadığı belirtildi.Öte yandan radardan kaybolan 35 yaşındaki uçağa 2015'te bir BBC belgeselinde yer verildiği ortaya çıktı. Belgeselde uçak hakkında konuşan 63 yaşındaki emekli savaş pilotu David Henderson, "Uçağın yüzeyinde, pervanede ve kanatlarda buz birikebiliyor. Buzun miktarı çok artarsa uçak uçmayı bırakıyor. Bundan kurtulmanın tek yolu ise alçak irtifaya inmek. Oradaki sıcak hava buzu eritiyor" diyordu.