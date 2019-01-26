İslam dünyasını kapsayacak yardım ağı hayata geçiriliyor

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Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, 28-31 Ocak arasında İstanbul'da yapılacak "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bölgesindeki Ulusal Derneklerin Ağının Kurulması Toplantısı" öncesinde, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kınık, 50 ülkeden gelecek katılımcılarla ilk olarak 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dile getirdiği "İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin ulusal derneklerinin bir araya gelmesi ve insani perspektifte bir birlik kurması" fikrini hayata geçireceklerini açıkladı.Türk Kızılayı'nın 150'nci yılı olduğunu hatırlatan Kınık, İİT'ye üye ülkelerin içinde sadece Kızılay'ın olmadığını vurgulayarak, "Kızılhaçlar da var. Kızılhaç yaklaşık 22 ulusal dernek. Dolayısıyla 57 ülkenin içindeki Kızılayların ve Kızılhaçların birleşeceği yeni bir yapı kuruyoruz" dedi.Kızılay, geçen yıl Türkiye ve dünyada toplam 23 milyon 251 bin insana yardım ulaştırdı. Kızılay'ın 2019 hedefi ise 33 milyon insana ulaşmak ve yaklaşık 4 buçuk milyar liralık yardım bütçesiyle bu operasyonu gerçekleştirmek.