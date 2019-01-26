Külkedisi masalı iki ay sürdü

BUGÜN NELER OLDU

Miss Moskova-2015 olarak ün kazanan Oksana Voyevodina (25) ile Malezya Kralı V. Muhammed'in (49) boşanma sürecini başlattıkları haberi medyaya yansıdı. İki ay kadar önce evlenen çiftin boşanmak için gerekli belgeleri hazırladıkları iddia edildi.Kral ile "Güzellik Kraliçesi" arasında boşanma kararı alınmasının gerekçesi "duyguların soğuması" ve yaşanan anlaşmazlıkların artması olarak açıklandı. Magazin dünyasının büyük ilgi gösterdiği çift, geçen 22 Kasım'da evlenmişti. Moskova'da sosyetenin köyü olan Barvikha'daki Barvikha Concert Hall'de yapılan düğünde Malezya Kralı ulusal kıyafetler giymiş, alkol ikramı olmayan ve "helal" etlerin servis edildiği düğünde Voyevodina ise ulusal Rus kıyafetleri ile davetlilerin karşısına çıkmıştı.Medyada, Oksana'nın 16 Nisan 2018'de İslamı seçtiği ve "Rihana" adını aldığı haberleri yer almıştı. Daha sonradan Malezya Kralı V. Muhammed'in tahttan feragat ettiği duyurulmuştu. Kral V. Muhammed 2016'da 5 yıllığına kral seçilmişti. Malezya'da kral 9 eyaletin sultanları arasından seçiliyor. Turkrus.com