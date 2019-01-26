Maden atık barajı çöktü: 200 kişi kayıp

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Brezilya 4 yıl aradan sonra bir maden faciası daha yaşadı. Ülkenin güneybatısındaki Minas Gerais eyaletinde bir demir cevheri madeninin atık barajı çöktü. Bölgedeki tesisler çamur altında kalırken, 200 işçinin kayıp olduğu bildirildi.Madencilik şirketi Vale SA'dan yapılan açıklamada, felaket sırasında 300 işçinin öğle yemeği yediği, 200 işçiden ise haber alınamadığı belirtildi. Şirket yetkilileri, cevher artığının Brumadinho kentine bağlı Vila Ferteco yerleşimine ulaştığı, kentin bazı semtlerinde vatandaşların tahliye edildiği bilgisini de paylaştı. İtfaiye ekipleri havadan ve karadan kurtarma çalışması başlatırken, 7 kişinin cesedine ulaşıldı.Felaketleri Önleme Ulusal Koordinasyonu çevre felaketine dikkat çekerek, "Korkumuz Mariana faciasında olduğu gibi kimyasal yüklü çamurun Sao Francisco Nehri'ne karışması ve okyanusa ulaşması" açıklaması yaptı. Barajın çökmesine madencilik şirketi tarafından bölgede yürütülen çalışmanın yol açtığı iddia edildi.Minas Gerais'e bağlı Mariana'da 2015'te Vale SA ve Avustralyalı BHP Billiton şirketinin işlettiği bir madenin atık barajının çökmesi sonucu 19 kişi ölmüş, meydana gelen çevre felaketi yüzünden binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.İtalya'nınkuzeyinde Alp dağlarının bulunduğu bölgede Jodel D.140E model özel uçak ile AS350 helikopter havada çarpıştı. Valle de Aosta bölgesindeki Alp dağlarından Rutor'un üzerinde meydana gelen kazayı gören dağcıların haber vermesi üzerine, ambulans helikopterler bölgeye gönderildi. Feci kazada 5 kişinin öldüğü, 2 kişinin ağır yaralandığı bildirildi. Ölenlerin yabancı olduğu bilgisi paylaşıldı. Kazanın nedeni araştırılıyor.