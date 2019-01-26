Maduro’dan Türkiye’ye teşekkür

Venezuela'da seçilmiş Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı ABD'nin desteklediği ileri sürülen askeri darbelerin başarısız olmasının ardından, 23 Ocak'ta devreye sokulan diplomatik darbenin yankıları sürüyor.

Maduro, Ulusal Meclis Başkanı ve muhalif lider Juan Guaido'nun kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesi karşısında verdiği destek için Türkiye'ye teşekkür etti. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Maduro, "Rusya, Çin, Türkiye ile diğer hükümetler ve dünya halklarına, Venezuela'nın yasal olarak kurulmuş hükümetine verdikleri sağlam destek açıklamalarından dolayı müteşekkirim. Kararlı desteğe teşekkürler" dedi.

Venezuela lideri Maduro açıklama yaptı

BOZGUNA UĞRATACAĞIZ

Düzenlediği basın toplantısında da Maduro şu ifadeleri kullandı: "Politik hayatımıza müdahale etmeyi, Venezuela'nın egemenliğini bir kenara atmayı, ABD ve onun Batılı müttefiklerinin Venezuela'da bir kukla rejim kurmasını amaçlayan darbeyi bozguna uğratacağız."

Maduro, Meksika ve Uruguay hükümetlerinin Venezuela'da siyasi bir diyalog için aracı olma teklifi getirdiklerini söyledi ve kendisinin buna açık olduğunu kaydetti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Maduro'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den mali veya askeri destek talep etmediğini belirtti.

Çin'den dün yapılan açıklamada "Çin tarafı, Venezuela'ya dış müdahaleye karşı çıkıyor, özellikle askeri müdahale tehditlerine" denildi.







KİRLİ OYUNLAR SÜRÜYOR

ABD ve Batı kanadının ise kendisini 'devlet başkanı' ilan eden 35 yaşındaki Guaido'ya desteği sürüyor.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, kendi başkanlığı ilan etmeden bir gece önce Guaido'yu telefonla arayarak "ABD'nin desteği seninle" mesajını verdiği iddia edildi. ABD'li bazı yetkililerle Guaido ve çalışma ekibi arasında bir hafta üzerinde çalışan gizli planın, bu telefonla zirve noktaya ulaştığı belirtildi.

ABD basınına konuşan üst düzey bir ABD'li yetkili, ABD'nin, Venezuela'nın petrol gelirlerinin Devlet Başkanı Madoro'ya değil, dün ülkenin geçici başkanı olarak tanıdığı muhalefet lideri Guaido'ya gitmesi için yollar aradığını belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Venezuela konusunda tarafsız olmadıklarını Guadio'yu desteklediklerini söyleyerek, seçimlerin tekrarlanması gerektiğini söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Yves Le Drian, dünkü açıklamasında Guaido'ya tam destek verdiklerini yineledi.

Bu arada ABD, BM Güvenlik Konseyi'ni bugün acil toplantıya çağırmıştı.

Venezuela'da halk Maduro'ya sahip çıkmak için sokaklara döküldü

DİPLOMATLAR KALDI, PERSONEL ÇEKİLDİ

Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ilk tanıyan ülke olan ABD, Venezuela'daki ABD Büyükelçiliği'nde ikinci derecede görevli personeline ülkeyi terk etmesi talimatı verdiği bildirildi. Maduro, Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'in balkonunda yaptığı konuşmada ABD'nin darbe yapmaya çalıştığı gerekçesiyle tüm ilişkileri kestiğini ve bu ülkenin diplomatlarına Venezuela'yı terk etmeleri için 72 saat süre tanımıştı. ABD diplomatlarını ise çekmeyeceğini açıkladı.



'ABD, EGEMENLİĞİMİZE SAYGI GÖSTERMİYOR'

Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Bracho, Stratejik Düşünce Enstitüsü'nde düzenlenen konferansta ülkesinde muhalefetin isteği üzerine mayıs ayında yapılan seçimlerde Devlet Başkanı Maduro'nun yüzde 67 oy alarak sandıktan galip çıktığını söyledi. Bracho, ABD'nin yaptığının ülkelerinin ulusal egemenliğe karşı saygı göstermeme olduğunu kaydetti. ANKARA