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ve arasında geçici anlaşma

ve arasında barış görüşmelerinin 25 Şubat'ta başlaması konusunda geçici anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 28.1.2019 11:56 Güncelleme Tarihi: 28.1.2019 11:59
ABD ve Taliban arasında geçici anlaşma

ABD ve Taliban arasında barış görüşmelerinin 25 Şubat'ta başlaması konusunda geçici anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, ABD ve Taliban arasındaki barış görüşmelerinin 25 Şubat olarak belirlenmesinde geçici anlaşmaya varıldığını duyurdu. Katarlı yetkili, "Taraflar, 25 Şubat'ta yeniden bir araya gelinmesi hususunda geçici olarak anlaşmaya vardı" dedi.
Altı günlük görüşmelerin ardında varılan taslak anlaşmada, anlaşmanın imzalanmasının ardından 18 ay içerisinde ABD askerlerinin ülkeden ayrılması maddesi yer aldı.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ise Cumartesi günü yaptığı açıklamada Katar'ın başkenti Doha'da 6 gün geçirdiğini dile getirerek, müzakereler için Afganistan'a geçeceğini açıklamıştı.

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ABD ve Taliban arasında geçici anlaşma
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