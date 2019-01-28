ABD’den Venezuela’ya bir tehdit daha

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Venezuela'daUlusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun arkasına ABD'nin desteğini alarak 23 Ocak'ta kendisini 'geçici hükümetin devlet başkanı' ilan etmesiyle başlayan diplomatik darbe sürecinin yankıları sürerken ABD'den bir tehdit daha geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "ABD'nin diplomatik personeline, Venezuela'nın demokratik lideri Juan Guaido'ya veya Venezuela Ulusal Meclisi'ne karşı yapılacak herhangi bir şiddet eylemi, hukukun üstünlüğüne ciddi bir saldırı teşkil edecek ve sert bir şekilde karşılık verilecektir" dedi. Öte yandan Washington yönetimi Caracas'taki büyükelçiliğinde görevli diplomatik personelin bir kısmının ülkelerine geri döndüğünü açıkladı. İki ülkenin karşılıklı olarak ticari ilişkilerin ve göçmenlerle ilgili işlemlerin yürütüleceği ofisleri açmak için 30 gün boyunca müzakere yürüteceği bildirildi.Güney Afrika'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Daimi Temsilcisi Jerry Matjila ise, yaptığı açıklamada, Maduro'nun başkanlık seçimlerinde kanunlara uygun şekilde seçildiğini ve Maduro'yu tanımaya devam edeceklerini kaydetti. Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya da Maduro hükümetine desteklerini yinelemişti.Dünyanınen büyük petrol rezervine sahip Güney Amerika ülkesi Venezuela, düşük üretim seviyesi ve yetersiz ihracat altyapısı nedeniyle enerji kaynaklarından yeterince yararlanamıyor. Venezuela yaklaşık 303 milyar 200 milyon varil kanıtlanmış petrol rezerviyle dünyada ilk sırada yer alıyor. Ancak petrol sektörü ABD ambargosunun hedefinde. Chavez'in 2013'te ölmesinden sonra yönetime geçen Nicolas Maduro da Washington yönetiminin ambargolarının hedefi oldu.