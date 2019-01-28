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BM Özel Raportörü, ile görüşecek

soruşturması için Türkiye’ye gelen Callamard, yarın ile bir araya gelecek.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 28.1.2019 14:23

- BM Özel Raportörü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ile görüşecek
- Cemal Kaşıkçı soruşturması için Türkiye'ye gelen Callamard, yarın Başsavcı İrfan Fidan ile bir araya gelecek

İSTANBUL (İHA) - Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın yarın İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'la görüşecek.
Cemal Kaşıkçı cinayetine yönelik uluslararası soruşturma kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard Türkiye'deki çalışmalarına başlıyor.
Callamard'ın yürüteceği çalışmalar kapsamında yarın İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşeceği öğrenildi.

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BM Özel Raportörü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ile görüşecek
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