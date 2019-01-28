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ödüllerinin hepsini erkekler kazandı

'nde iş hayatında kadın-erkek eşitliğini destekleyen kişilere verilen ödüllerinin tüm kazananları erkekler oldu. 'nin resmi basın bürosu tarafından paylaşılan bir Twitter mesajında ise "Birleşik Arap Emirlikleri'nin kadınlarıyla gurur duyuyoruz. Ülkemizin geleceğini şekillendirme konusunda merkezi bir rolü üstleniyorlar" dendi.

Giriş Tarihi: 28.1.2019 18:23 Güncelleme Tarihi: 28.1.2019 18:48
Cinsiyet eşitliği ödüllerinin hepsini erkekler kazandı

BAE Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Korgeneral Şehy Saif bin Zeyd el Nahyan, orduda annelik izni uygulamasını başlattığı için "cinsiyet eşitliğine en çok destek veren kişi" ödülüne layık görüldü.

Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum'un kazananlara plaketlerini takdim ederken çekilen fotoğrafları da sosyal medyada hem alay konusu oldu hem de tepki çekti.

BBC Türkçe'nin haberine göre bir kullanıcı, "Çeşitlilik işini gerçekten çok güzel çözmüşsünüz. Beyefendilerden birisi gri giyinmiş" yorumunu yaptı.

BAE'nin resmi basın bürosu tarafından paylaşılan bir Twitter mesajında ise "Birleşik Arap Emirlikleri'nin kadınlarıyla gurur duyuyoruz. Ülkemizin geleceğini şekillendirme konusunda merkezi bir rolü üstleniyorlar" dendi.

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Cinsiyet eşitliği ödüllerinin hepsini erkekler kazandı
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