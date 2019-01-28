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AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 28.1.2019 10:41 Güncelleme Tarihi: 28.1.2019 10:55
Deyrizor'da YPG/PKK-DEAŞ çatışması sürüyor

Suriye'nin Irak sınırındaki Deyrizor'da terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ arasındaki çatışmalar sürüyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, DEAŞ, Deyrizor'da sıkıştığı Bagoz beldesinde YPG/PKK'nın dayattığı şartları kabul etmeyerek, direniyor.

YPG/PKK, DEAŞ'lıların güvenli biçimde beldeden tahliye edilmesi karşılığında, DEAŞ'ın Musul'u işgal ettiği sırada bankalardan çaldığı külçe altınları vermesini istemişti. Örgüt ayrıca DEAŞ'tan elinde tuttuğu YPG/PKK'lıları da teslim etmesini talep etmişti.

Ancak şartları kabul etmeyen DEAŞ, 24 Ocak'ta saldırı başlatmıştı.

Bagoz'da çok sayıda yabancı uyruklu DEAŞ'lı olduğu biliniyor.

ABD öncülüğündeki koalisyon da iki terör örgütü arasındaki pazarlığın yapılabilmesi için ara verdiği saldırıları yeniden başlattı. ABD uçakları, cumartesi ve pazar Bagoz beldesi ve çevresine saldırı düzenledi.

- Deyrizor'da son durum

ABD'nin havadan, Fransa'nın karadan topçu atışlarıyla destek verdiği YPG/PKK, 11 Eylül 2018'de DEAŞ'ı Deyrizor'dan tamamen çıkarmak için saldırılar başlatmıştı. YPG/PKK, Deyrizor'da DEAŞ'ın son kalesi konumundaki Heccin ilçe merkezini işgal ettikten sonra ilçenin diğer beldelerini de ele geçirmek için harekete geçmişti. Halihazırda DEAŞ, Deyrizor ilinin doğu kırsalında sadece Bagoz beldesinde varlık gösteriyor. Deyrizor'da Fırat Nehri'nin batısındaki bölgede ise Esed rejimi güçleri bulunuyor.

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Deyrizor'da YPG/PKK-DEAŞ çatışması sürüyor
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