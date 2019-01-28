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Dünya böyle garip lider görmedi! Trump'ın gafları...

kararları ile yön veren liderler zaman zaman yanlış söylemlerde bulunuyorlar. Dünya liderlerinin yaptığı gaflar oldukça dikkat çekiyor! Bu isimlerin en başında ise Başkanı geliyor. İşte aHaber'in derlediği liderlerin yaptığı gaflar...

Giriş Tarihi: 28.1.2019 16:50 Güncelleme Tarihi: 28.1.2019 17:09
Dünya böyle garip lider görmedi! Trump'ın gafları...

Dünyaya kararları ile yön veren liderler zaman zaman yanlış ifadelerde bulunuyorlar yanlış söylemlerde bulunuyorlar. İşte aHaber'in derlediği o gaflardan bazıları...

ABD Başkanı Donald trump gaflarına başkanlık koltuğunu devralmaya giderken başladı. Heyecanla aracından inen Trump eşinin yanında olduğunu uuttu. Eşi Melania Trump ise elindeki hediye ile onradan geldi. Donald Trump'ın gafları bununla da sınırlı kalmadı. İşte detaylar...

İşte ABD Başkanı Trump'ın birbirinden ilginç şaşkına çeviren gafları...

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Dünya böyle garip lider görmedi! Trump'ın gafları...
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