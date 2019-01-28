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Kiliseye çifte saldırı

’in güneyindeki bir Katolik kilisesini hedef alan iki ayrı bombalı saldırıda 20 kişi hayatını kaybederken 81 kişi de yaralandı

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 28.1.2019
Kiliseye çifte saldırı
Filipinler'in Jolo bölgesinde bir Katolik kilisesini hedef alan iki ayrı bombalı saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı. Kilisede yapılan pazar ayini esnasında düzenlenen saldırının ilkinin kilisenin dışında yaşandığı belirtildi. İkinci patlamanın ise kilise yerleşkesi içerisinde güvenlik güçlerinin ilk saldırıyı yapanlara karşılık verdiği sırada gerçekleştiği bildirildi. Saldırıların ardından kilisenin içerisinden ve çevresinden paylaşılan fotoğraflar patlamaların ne denli büyük olduğunu gözler önüne serdi.

ÜSTLENEN OLMADI
Yaşamını yitirenlerin büyük kısmının siviller olduğu kaydedildi. Kanlı eylemi henüz üstlenen olmadı. Ancak Jolo bölgesinde terör örgütü DEAŞ bağlantılı Ebu Seyyaf örgütünün hâkim olduğu biliniyor.
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Kiliseye çifte saldırı
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