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’da 50 bin kişiye Türkçe öğretildi

Giriş Tarihi: 28.1.2019
Kırgızistan’da 50 bin kişiye Türkçe öğretildi
Kırgızistan'daki Türkiye Türkçesi Eğitim Merkezi (TTÖMER) Müdürü Ahmet Gözübol, Kırgızistan'da 22 yılda yaklaşık 50 bin kişiye Türkçe öğrettiklerini söyledi. Merkezi Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Cengiz Aytmatov Kampüsü'nde bulunan TTÖMER'de, toplam 51 ayrı sınıfta Türkçe öğretiliyor. Kurslara, Türkiye'de eğitim görmeyi, dünyanın değişik ülkelerinde Türk firmalarında çalışmayı, Türk dizilerini anlamayı isteyenler, Türk kültürünü çok seven ve Türkiye'ye yakından ilgi duyanlar katılıyor.
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Kırgızistan’da 50 bin kişiye Türkçe öğretildi
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