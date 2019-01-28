Kırgızistan’da 50 bin kişiye Türkçe öğretildi

BUGÜN NELER OLDU

Kırgızistan'daki Türkiye Türkçesi Eğitim Merkezi (TTÖMER) Müdürü Ahmet Gözübol, Kırgızistan'da 22 yılda yaklaşık 50 bin kişiye Türkçe öğrettiklerini söyledi. Merkezi Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Cengiz Aytmatov Kampüsü'nde bulunan TTÖMER'de, toplam 51 ayrı sınıfta Türkçe öğretiliyor. Kurslara, Türkiye'de eğitim görmeyi, dünyanın değişik ülkelerinde Türk firmalarında çalışmayı, Türk dizilerini anlamayı isteyenler, Türk kültürünü çok seven ve Türkiye'ye yakından ilgi duyanlar katılıyor.