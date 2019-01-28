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Rusya, üçlüsü için tarih verdi

, krizine çözüm bulmak amacıyla oluşturulan ve üçlüsü olarak bilinen Rusya, ve İran görüşmelerinin Şubat ayında gerçekleşebileceğini söyledi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 28.1.2019 14:41 Güncelleme Tarihi: 28.1.2019 14:58
Rusya, Astana üçlüsü için tarih verdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye krizine çözüm bulmak amacıyla oluşturulan ve Astana üçlüsü olarak bilinen Rusya, Türkiye ve İran görüşmelerinin Şubat ayında gerçekleşebileceğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye krizine çözüm bulmak amacıyla oluşturulan Rusya, Türkiye ve İran'dan oluşan üçlü mekanizma toplantıları için tarih verdi. Kazakistanlı mevkidaşı Beibut Atamkulov ile yaptığı görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Lavrov, "Arkadaşlarımızın Suriye konusunda üst düzey uluslararası toplantıları teşvik etme çabalarını gerçekten takdir ediyoruz. Toplantının gelecek ayın ortasında Astana'da yapılması planlanıyor" dedi.

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Rusya, Astana üçlüsü için tarih verdi
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