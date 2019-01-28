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Son dakika: 'den flaş açıklaması

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini kabul etmeyen yönetimi, Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya (Petroleos de Venezuela) yaptırım kararı aldı.

Giriş Tarihi: 28.1.2019 23:57 Güncelleme Tarihi: 29.1.2019 00:03
Son dakika: ABD'den flaş Venezuela açıklaması

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini kabul etmeyen ABD yönetimi, Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya (Petroleos de Venezuela) yaptırım kararı aldı.

Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, söz konusu yaptırım kararını açıkladı.

Bolton, Maduro'nun kendileri nezdinde artık meşruiyetinin kalmadığını ve "geçici devlet başkanı" olarak Juan Guaido'yu tanıdıklarını belirtti.

Mnuchin de Maduro'nun yönetsel meşruiyetini tanımadıklarına vurgu yaparak, bu kapsamda Venezuela PDVSA'yı yaptırım listesine aldıklarını ifade etti.

Buna göre söz konusu şirket ve onuna bağlantılı tüm varlıklar yaptırım listesine girdi.

Mnuchin, bu şirketle iş yapan diğer unsurların da söz konusu yaptırımlara uyması gerektiğini kaydetti.

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Son dakika: ABD'den flaş Venezuela açıklaması
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