Tac Mahal’e sapanlı koruma

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Dünyanın en önemli mimari eserlerinden biri olan Tac Mahal'i maymunlardan korumak için güvenlik görevlileri sapanlarla donatıldı. Hindistan'ın Agra kentinde yer alan anıt, yaklaşık 600 kadar Hint şebeği tarafından istila edildi. Başıboş ortalıkta dolanan maymunların dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri rahatsız etmesi ve eşyalarını çalması yetkilileri harekete geçirdi. Artık yerel olarak üretilen sapanlar kullanan güvenlik ekibi, maymunları uzaklaştırarak 17 yüzyıldan kalma tarihi eseri ve ziyaretçileri koruyacak.