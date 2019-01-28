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Terör örgütü / muhaliflere ısı güdümlü füzeyle saldırdı

Terör örgütü /'nın, Afrin’in güneyinde Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) kontrolündeki Kimar köyüne düzenlediği ısı güdümlü füze saldırısında bir kişi hayatını kaybetti. Terör örgütü daha öncede Tel Rıfat ve çevresinden, ABD yapımı TOW füzeleriyle muhaliflere saldırmış ve 2 ÖSO mensubunu öldürmüştü.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 28.1.2019 23:32 Güncelleme Tarihi: 28.1.2019 23:33
Terör örgütü YPG/PKK muhaliflere ısı güdümlü füzeyle saldırdı

Halep ilinin kuzeyinde Tel Rıfat bölgesini işgal eden teröristler, Afrin'in güneyindeki Kimar köyündeki ÖSO mevzisine ısı güdümlü füzeyle saldırdı.

Saldırı sonucu, ÖSO'ya mensup bir kişi yaşamını yitirdi.

Afrin, 18 Mart 2017 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ÖSO tarafından terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenmiş ve teröristler, Tel Rıfat ve çevresine yuvalanmıştı.

Terör örgütü YPG/PKK, daha öncede Tel Rıfat ve çevresinden, ABD yapımı TOW füzeleriyle muhaliflere saldırmış ve 2 ÖSO mensubunu öldürmüştü.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde konuşlu TSK, terör örgütü YPG/PKK yuvalarını sık sık obüslerle hedef alıyor.

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Terör örgütü YPG/PKK muhaliflere ısı güdümlü füzeyle saldırdı
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