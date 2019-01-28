Türkiye’den Moro açıklaması

BUGÜN NELER OLDU

DışişleriBakanlığı, Filipinler'in güneyinde yaşayan Müslüman Moro halkına geniş kapsamlı özerklik sağlanmasını öngören Bangsamoro Organik Yasası'nın (BOL) kabul edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Filipinler'in güneyinde 'Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin kurulmasını öngören 'Bangsamoro Organik Yasası'na ilişkin olarak gerçekleştirilen referandumun açıklanan resmi sonuçlara göre bölge halkı tarafından kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz" ifadesi kullanıldı.