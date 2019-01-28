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Yahudi yerleşimciler Filistinliler’e saldırdı 1 şehit

Giriş Tarihi: 28.1.2019
Yahudi yerleşimciler Filistinliler’e saldırdı 1 şehit
İşgal altındaki Batı Şeria'nın El-Muğir beldesine baskın düzenleyen yasa dışı Yahudi yerleşimciler ile İsrail güçlerinin saldırılarında bir Filistinli şehit oldu, 20 Filistinli yaralandı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, bir grup yasa dışı Yahudi yerleşimci Ramallah kenti yakınlarındaki El-Muğir beldesine baskın düzenleyerek, köydekilerin üzerine gerçek mermiyle ateş açtı. Baskına tepki gösteren Filistinliler ile Yahudi yerleşimciler arasında arbede yaşandığı belirtildi. Bölgeye gelen İsrail askerlerinin belde sakinlerine gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği, Filistinlilerin ise askerlere taş atarak karşılık verdiği dile getirildi. Şehit olan Filistinlinin, İsrail güçlerince mi yoksa Yahudi yerleşimciler tarafından mı şehit edildiğine ilişkin bilgi verilmedi.
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Yahudi yerleşimciler Filistinliler’e saldırdı 1 şehit
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