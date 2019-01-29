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305 kişiden ümit kesildi

Giriş Tarihi: 29.1.2019
305 kişiden ümit kesildi
Brezilya'nın güneydoğusundaki Brumadinho kenti yakınlarında cuma günü baraj çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 58'e yükselirken, kaybolan 305 kişiyi arayan kurtarma ekipleri sağ kurtulan bulma ihtimalinin "çok düşük" olduğu açıklandı. Brumadinho'daki demir cevheri madeninde atık tortuyu depolamak için kullanılan barajın işletmeciliğini yapan Vale şirketi yetkilileri, 305 maden çalışanı ve bölge sakininin hala kayıp olduğunu, 192 kişinin ise sağ kurtarıldığını söyledi. Öte yandan bölgede Vale'ye ait ikinci barajda yükselen su seviyesinin de tehlike arz ettiği uyarısında bulunuldu. Bunun üzerine Brumadinho'daki köprülerin kapatılması talimatını verildi.
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305 kişiden ümit kesildi
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