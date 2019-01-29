4 yıl önce bulduğu fikir sayesinde paraya para demiyor!
Şimdi 19 yaşında olan Benjamin Kickz, bundan 4 yıl önce bulduğu fikirle zengin oldu. Şimdi paraya para demeyen gencin bu yoldaki en büyük destekçisi de ünlü şarkıcı DJ Khaled oldu. DJ Khaled sayesinde herkes tarafından tanınmaya başlayan Benjamin kısa süre sonra Drake, Travis Scott gibi ünlülerin de hayatına girdi. İşte aklına gelen fikirle zengin olan Benjamin'in başarı dolu hikayesi..
Giriş Tarihi: 29.1.2019 09:35
Dünyaca ünlü yıldızların bile Benjamin ile iletişim haline geçmelerinin ardında yatan sebepse 15 yaşında bulduğu fikir. Benjamin'i 4 yılda hem şöhrete hem de ciddi bir kazanç sahibine dönüştüren iş ne mi? İşte cevabı...