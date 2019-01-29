Maduro’dan orduya talimat: Birlik içinde olun

ABD ve Batı'nın desteklediği diplomatik ve ekonomik darbe ile karşı karşıya kalan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, olası bir askeri darbenin de önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. Maduro, ülkesindeki "emperyalist darbe girişimi" karşısında askerlerden "birlik ve disiplin" içinde olmalarını istedi. Ülkesinde "geçici devlet başkanlığı" ilan eden muhalifler, dışarıda ise ABD başta olmak üzere birçok Batı ve Latin Amerika ülkesinin baskısı karşısında zor günler geçiren Maduro, Carabobo eyaletindeki 41. Zırhlı Tugayı ziyaret ederek güvenlik güçleri ile bir araya geldi.

Burada askerlere hitap eden Maduro, orduyu bölmek için sürekli komplo kurulduğunu fakat güvenlik güçlerinin Venezuela'ya ve anayasasına giderek daha sadık hale geldiğini söyledi. Maduro, "Hiç kimse kutsal gökyüzümüze dokunmasın diye tüm silah sistemlerini, askeri gücü, operasyon kabiliyetini, asker sivil birliğini ve milis kuvvetleri hazır tutacağız" dedi.

ABD'DEN TEHDİT VE YAPTIRIM

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ise Venezuela'daki ABD'li diplomatlara veya Guaido'ya yapılacak şiddet eylemlerine sert bir şekilde cevap vereceklerini belirtti. Bolton, Venezuela ordusunun, iktidarın Guaido'ya devredilmesini kabul etmesi çağrısında da bulundu.

ABD yönetimi, Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım kararı aldı. Ayrıca Venezuela'nın ABD'deki 7 milyar dolarlık varlığını dondurdu.



MOSKOVA'NIN GUAİDO İLE TEMAS PLANI YOK

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido ile temas kurmadıklarını öne sürerek, "Böyle bir planımız da yok. Başka ülkelerin yaptığı gibi Venezuela'nın iç işlerine karışmak durumu sadece daha da kötüleştirir" dedi.



MUHALİFLER, AVRUPA'NIN GAZIYLA YENİDEN SOKAĞA İNİYOR

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden, Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, muhalefeti çarşamba ve cumartesi günü sokağa inmeye çağırdı. Bazı Avrupa ülkelerinin Maduro'ya "erken seçim ilan etmesi için verdiği ve cumartesi günü son bulacak ültimatomu" hatırlatan Guaido, bunu desteklemek amacıyla cumartesi günü ikinci kez tüm ülkede sokak eylemleri yapacaklarını belirtti.