Rusya’dan Bolton’un gizemli notuna tepki

ABD'nin Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Venezuela'ya yaptırım kararının ardından elinde tuttuğu not defterinde, "5 bin asker Kolombiya'ya" yazısı tartışma başlattı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova bu tartışmalara katılarak ABD'ye tepki gösterdi.

Venezuela'da yaşanan yönetim krizi ve başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerin krizin büyümesindeki rolü dünya kamuoyunda konuşulurken, ABD'nin Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Venezuela'ya yaptırım kararının ardından elinde tuttuğu defterdeki , '5 bin asker Kolombiya'ya' notu yeni tartışmalar başlattı. Yaşanan olaya bir yorum da Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova tarafından geldi. Zaharova sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Venezuela'ya 'demokrasi götürmenin', diğer bir deyişle ülkedeki krizin, özellikle de Kolombiya üzerinden istikrarsızlaştırıldığını hatırlatırım. Batı'nın son yıllarda çok endişeli olduğu seçimlerden siber güvenliğe, iç işlerine müdahale etmemenin nasıl olduğunu da siz sorun" ifadelerini kullandı.

"TEK TARAFLI YAPTIRIMLARA KARŞI"

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Venezuela petrol şirketine yaptırım kararına ilişkin, "tek taraflı yaptırımlara karşı çıktıklarını, dış müdahale veya yaptırımların sorunun çözümüne yardımcı olmayacağını" açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin'deki basın toplantısında ABD'nin Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya (Petroleos de Venezuela) yaptırım kararı almasına ilişkin, "Tek taraflı yaptırımlara karşı çıkıyoruz. Tarihi tecrübeler kanıtlamıştır ki dış müdahale veya yaptırımlar durumu daha da karmaşıklaştırıyor ve gerçek sorunun çözümüne yardımcı olmuyor." ifadelerini kullandı.

"İlgili ülkelerin Venezuela'ya yaptırımları, Venezuela halkının yaşam şartlarının daha da kötüleşmesine neden olacak." diyen Gıng, söz konusu ülkelerin bu durumdan kaynaklanan ciddi sonuçlara katlanması gerektiğini vurguladı.

ÖNEMLİ EKONOMİK VE TİCARİ ORTAK

Gıng ayrıca Çin'in Venezuela'nın önemli ekonomik ve ticari ortaklarından biri olduğunu ve uzun yıllardır iki ülke iş birliğinin iki ülke halkına fayda sağladığını belirterek, Venezuela ile karşılıklı fayda, kazan-kazan ve ortak kalkınma prensibi temelinde tüm alanlarda ikili iş birliğini teşvik edeceklerini kaydetti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin yaptıkları açıklamada, ABD'nin Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım kararı aldığını duyurmuştu.

Buna göre söz konusu şirket ve onunla bağlantılı tüm varlıklar yaptırım listesine alınmış, bu şirketle iş yapan diğer unsurların da söz konusu yaptırımlara uyması gerektiğini kaydedilmişti.

Öte yandan Venezuela'nın ABD'deki 7 milyar dolarlık finansal varlığını da dondurduklarını açıklanmış, ve bu varlıkların muhalif lider Guaido'nun kontrolüne geçeceğini belirtilmişti.