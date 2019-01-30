‘BM Özel Raportörü’nün ziyaretinden memnunuz’

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirtti. Altun, Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğunu, emri kimin verdiğini ve 'yerel işbirlikçinin' kim olduğunu hala bilmediklerini de kaydetti. Callamarad dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile bir araya geldi. Görüşme 4 saat sürdü. 2 Şubat'a kadar Türkiye'de kalacak olan Callamard, elde ettiği bilgileri haziran ayında BM İnsan Hakları Konseyi'ne sunacak.