Leonardo Da Vinci’nin parmak izi bulundu

Dünyaca ünlü İtalyan ressam ve bilim insanı Leonardo Da Vinci'nin parmak izi bir tablosunda bulundu. Uzmanlar, 16'ncı yüzyılda yaşayan Da Vinci'nin 1509'dan kalma bir anatomik çiziminde başparmağının izini buldu. Kadına ait kardiyovasküler ve organ sistemini gösteren çizimde bulunan iz için uzmanlar, "Leonardo Da Vinci, Mona Lisa ya da Son Akşam Yemeği gibi ölümsüz eserlerine izlerini bırakmıştı. Ancak parmak izinin bulunması diğer izlerden çok farklı ve faydalı sonuçları beraberinde getirecek" dedi. İngiltere'de bulunan Kraliyet Koleksiyonu'nda yer alan çizim hakkında konuşan Martin Clayton "Daha önce de Leonardo Da Vinci'nin parmak izleri bulunmuştu. Ancak bu şimdiye kadar en net olan. Çizimlerini nasıl yaptığını anlamamıza yardımcı olacak. Eserlerini ayırt etmemizi de sağlayacak" dedi.

BUGÜN NELER OLDU