Düşünceyi okuyup yazıya döktüler

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Rus tıp uzmanları, felç hastalarının düşünce gücüyle bilgisayara yazı yazabilmesini sağlayan bir cihaz geliştirdiklerini açıkladılar. İzvestiya gazetesinin haberine göre, "Neurochat" adı verilen cihaz bir yazılım, özel bir ara yüz ve bir nöroekipmandan oluşuyor. Cihazın kablosuz ekipmanı hastanın başına takılıyor ve hastanın karşısındaki ekrana harfler yansıtılıyor. Hastadan harflere sırayla odaklanarak bir kelime yazmaya çalışması isteniyor. Cihazı geliştiren NeuroNet'in idari direktörü Aleksandr Semyonov ilk kopyaların önde gelen rehabilitasyon merkezlerine test amacıyla gönderildiğini söyledi. Test sürecinin başarılı olması durumunda ilkbaharda cihazın seri üretimine geçilecek. Firma yetkilileri geliştirdikleri cihazı Mart ayında İngiltere'de düzenlenecek European Neuro Convention'da tanıtmayı planlıyor.