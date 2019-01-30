'One minute' çıkışı 10 yıldır hafızalarda

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde Davos Zirvesi'ndeki "one minute" (bir dakika) çıkışı, üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen hafızalardan silinmedi. İsviçre'nin Davos kasabasında 29 Ocak 2009'da düzenlenen "Gazze: Ortadoğu'da Barış Modeli" başlıklı panele Erdoğan da davet edilmişti.



BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Panele dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ve BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun da katılım sağladı. Peres'in Gazze saldırılarını meşrulaştıran sözleri ve diplomatik sınırları ihlal eden davranışlarıyla moderatör Washington Post yazarı David Ignatius'ın taraflı tutumu karşısında Erdoğan tepkisini gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 yıl önce Davos'ta böyle meydan okumuştu "One minute"

Peres'in Türkiye'ye ve Filistinlilere yönelik suçlamalarına cevap vermek isteyen Erdoğan'nın konuşması moderatör tarafından kesilmeye çalışılmış, Erdoğan da Ignatius'a dönerek "one minute" diyerek, kendisine müdahale edilmemesi uyarısında bulunmuştu. Başkan Erdoğan'ın, daha sonra Peres'e yüksek sesle hitap ederek, "Sesinin benden çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz" şeklindeki çıkışı hafızalara kazındı.

Arap kamuoyu başta olmak üzere tüm dünyada yankı uyandıran, Filistin'de büyük sevinçle karşılanan. yıllarca yerli ve yabancı medya organlarında geniş yer bulan çıkışı aradan geçen yıllara rağmen hala gündemde.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, aradan geçen 10 yılda sözünü tuttu ve Davos'a bir daha katılım sağlamadı.